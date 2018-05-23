Карвахаль: "Смеемся между собой в "Реале" над ПСЖ"

Теги дани карвахальреал мадридпсж

Карвахаль: "Смеемся между собой в "Реале" над ПСЖ"Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль вспомнил о победе своей команды над ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"С того времени, как мы узнали об итогах жеребьевки, мы не перестали смотреть видеоролики с Кавани, Мбаппе и Неймаром, которые крутились в средствах массовой информации. Нас пытались запугать... Но в итоге мы подумали: "Мы не так уж и плохи".

В конце концов, мы позволяли им говорить за пределами поля, а мы сказали свое на поле. Мы шутим над всем этим между собой, эти ролики сейчас веселят нас. Но мы не беспокоимся о сопернике, когда судья дает стартовый свисток, мы объединяемся и сражаемся до конца", - цитирует 26-летнего бека FootMercato.

Напомним, Карвахаль не считает неудачей возможное поражение "Реала" в финале Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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