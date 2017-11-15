Карвахаль собирался завершить карьеру

Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль обдумывал вариант с завершением карьеры.

Напомним, что в сентябре у футболиста сборной Испании диагностирован перикардит.

"Я немного испугался и думал, что придётся завершить карьеру, если это нечто серьёзное. Ведь начинаешь думать, что это может стать чем-то хроническим, как это происходило в других случаях. Однако врачи мне говорят, что не стоит беспокоиться. Они утверждают, что это часто встречающееся явление и просят меня сохранять спокойствие. Я должен принимать лекарства. Первые три-четыре недели были самыми сложными, так как я практически не мог ничего делать. А ведь тело футболистов требует активности. Я практически прошёл мини-предсезонную подготовку, и мы договорились, что вернусь в строй после матча национальных сборных", - сказал испанец.

Читайте: Карвахаль может сыграть с "Атлетико" | http://soccernews.ru