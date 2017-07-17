Карвахаль: "У "Реала" огромное желание вновь побеждать"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль рассказал о планах своей команды на новый сезон.

В прошлом сезоне-2016/17 "Реал" выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионо.

"У нас огромное желание вновь побеждать. Мы еще много чего можем сказать. Мы хотим выиграть все турниры, в которых будем принимать участие. Каждый раз горжусь все больше тем, что играю в "Реале" и хотел бы еще много лет играть здесь. У меня только слова благодарности клубу за все, что он дал мне", - сказал он.

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