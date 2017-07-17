Карвахаль: "У "Реала" огромное желание вновь побеждать"
Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль рассказал о планах своей команды на новый сезон.
В прошлом сезоне-2016/17 "Реал" выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионо.
"У нас огромное желание вновь побеждать. Мы еще много чего можем сказать. Мы хотим выиграть все турниры, в которых будем принимать участие. Каждый раз горжусь все больше тем, что играю в "Реале" и хотел бы еще много лет играть здесь. У меня только слова благодарности клубу за все, что он дал мне", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20