Карвахаль: "У России быстрая атака и организованная оборона"

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Карвахаль: "У России быстрая атака и организованная оборона"

Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль поделился ожиданиями от игры с Россией.

"Россия забила в двух первых играх восемь мячей. В матче с ними нам следует быть сконцентрированными, постараться не допускать ошибок и искоренить слабые места. Нам будет противостоять очень сильная команда, у которой быстрая атака и организованная оборона" - приводят слова Карвахаля российские СМИ.

Поединок между сборными России и Испании состоится 1 июля в 17:00 по московскому времени.

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