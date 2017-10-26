Защитник "Реала" и сборной Испании Даниэль Карвахаль вернется к тренировкам в ближайшие дни.

Как известно, испанец пропускал игры из-за проблем с сердцем.

В конце сентября он подхватил вирусную инфекцию.

По причине проблем со здоровьем он был выведен из состава сборной Испании.

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