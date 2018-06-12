Защитник сборной Испании Дани Карвахаль вернулся к полноценным тренировкам в общей группе, информирует AS.

Так, сегодня 26-летний бек полностью отработал занятие своей команды на ее базе в Краснодаре. Вполне вероятно, что он сможет принять участие в стартовом матче ЧМ для "красной фурии" против Португалии.

Напомним, повреждение Карвахаль получил в финальной игре Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

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