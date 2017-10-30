Карвахаль вскоре вернётся на поле

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль вскоре вернётся в строй, сообщает Marca.

По сведениям издания, об этом свидетельствует тот факт, что 25-летний футболист уже тренируется на поле по индивидуальной программе. До этого он занимался только в тренажёрном зале.

Напомним, что у Карвахаля была вирусная инфекция, влияющая на работу сердца.

Не пропустите: Три ключевых игрока "Реала" рискуют пропустить матч с "Тоттенхэмом". | http://soccernews.ru