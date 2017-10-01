Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль выбыл на неопределённый срок из-за проблем с сердцем.

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, у 25-летнего латераля выявлен вирус, который влияет на работу перикарда.

По информации СМИ, Карвахаль будет вынужден пропустить не менее 1,5 месяцев.

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