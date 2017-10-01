Карвахаль выбыл на неопределённый срок из-за проблем с сердцем

Теги дани карвахальреал мадрид

Карвахаль выбыл на неопределённый срок из-за проблем с сердцем

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль выбыл на неопределённый срок из-за проблем с сердцем.

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, у 25-летнего латераля выявлен вирус, который влияет на работу перикарда.

По информации СМИ, Карвахаль будет вынужден пропустить не менее 1,5 месяцев.

Не пропустите: Зидан: "У Бэйла мышечное напряжение, так что ничего слишком серьёзного". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 6 18
2 Севилья 7 16
3 Атлетико Мадрид 6 14
4 Валенсия 6 12
5 Бетис 6 12
6 Реал Мадрид 6 11
7 Леганес 6 10
8 Реал Сосьедад 6 9
9 Леванте 6 9
10 Сельта Виго 7 8
11 Хетафе 7 8
12 Атлетик Бильбао 6 8
13 Эспаньол 6 8
14 Вильярреал 6 7
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 6 6
18 Эйбар 6 6
19 Малага 7 1
20 Алавес 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов