Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на сердце

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на работу сердца, сообщает AS.

По сведениям издания, курч лечения с применением нестероидных противовоспалительных средств, а также аспирина оказался успешным. Однако 25-летнего футболиста пока не выписывают из больницы - врачи продолжат следить за его состоянием.

Ранее предполагалось, что Карвахаль может пропустить порядка двух месяцев.

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