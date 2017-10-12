Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на сердце

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Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на сердце

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на работу сердца, сообщает AS.

По сведениям издания, курч лечения с применением нестероидных противовоспалительных средств, а также аспирина оказался успешным. Однако 25-летнего футболиста пока не выписывают из больницы - врачи продолжат следить за его состоянием.

Ранее предполагалось, что Карвахаль может пропустить порядка двух месяцев. 

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