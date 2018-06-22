Карвахаль высказался насчет будущего Роналду в "Реале"

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Карвахаль высказался насчет будущего Роналду в "Реале"
Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль заявил, что он не знает о дальнейших карьерных планах нападающего Криштиану Роналду. 

"Только Роналду знает, где продолжит карьеру. Он примет это решение самостоятельно. Надеюсь, что Роналду останется в Мадриде", - цитирует Карвахаля El Transistor. 

Ранее 33-летний Роналду заявил, что он несчастлив в "Реале". Форвард хочет значительного повышения зарплаты, которое ему готовы обеспечить ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

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