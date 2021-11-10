Карвахаль высказался об изменениях в своем рационе

Фото: инстаграм Карвахаля/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль высказался об изменения в своем рационе.

Какой запас брокколи в вашем холодильнике?

- Приличный (смеется). На днях я уже упомянул, что изменил рацион моей диеты. Чувствую себя комфортно.

Изменения в рационе дались вам трудно?

- Когда вы действительно хотите что-то сделать, то это не стоит вам больших усилий. Если вы чувствуете, что это вам нужно, то все становится проще.

Изменение Вашей диеты коснулось только Вас или окружающих тоже?

- Больше всего эти изменения коснулись мою жену. Мы почти всегда едим вместе и она сказала, что будет питаться как я, чтобы мне не пришлось делать это в одиночку. И это помогает.

Какое самое большое изменение в Вашем рационе?

- Я убрал глютен, полностью. Я не ем красное мясо, только белое, ем много рыбы, овощей, фруктов...обычные вещи для спортсмена. Самым главным отличием стало устранение глютена.

В какой момент Вы решили изменить свой подход к еде?

- Питание - это еще один фактор проблем прошлого года. Но влияет не только это: распорядок дня перед тренировкой, после тренировки, восстановление...все это имеет свое влияние.

Это будни элитных спортсменов, которые люди не видят.

- Да, это та часть, о которой людям известно меньше всего. В конце концов, приходится тратить 24 часа в сутки для правильного результата. Но мы еще и везунчики.

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