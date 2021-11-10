Карвахаль высказался об отсутствии Рамоса в сборной Испании

Теги серхио рамосдани карвахальреал мадридиспания

Карвахаль высказался об отсутствии Рамоса в сборной ИспанииФото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль поделился мнением об отсутствии Серхио Рамоса в национальной команде.

Разговариваете с Серхио Рамосом? 

- Да, мы недавно говорили. Он сказал мне, что близок к тому, чтобы полностью восстановиться. 

Думаю, что после перерыва на сборные он будет готов. Надеюсь, удача будет ему сопутствовать, и мы снова будем наслаждаться его футболом.

Каково приезжать в сборную и не видеть здесь Рамоса? 

- Это странно. Я увидел много новых лиц, очень молодых игроков. Думаю, если он все будет делать хорошо, то вернется.

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