Карвахаль: "Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о капитанской повязке"

Защитник "Реал" Даниэль Карвахаль мечтает в будущем стать капитаном мадридской команды.

Напомним, что на этой неделе игрок продлил контракт с клубом до 2022 года.

"Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о капитанской повязке. Быть капитаном "Реала" – это то, о чем мечтают многие. Но нужно думать о настоящем, сейчас капитан Серхио Рамос, и если он уйдет, то это будет очень значимое событие.

Моуринью? Я был кантерано, и в тот момент он не видел меня готовым к первой команде. Затем наши пути разошлись, а я вернулся в клуб", - отметил он. | http://soccernews.ru