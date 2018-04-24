Карвахаль: "Защищаться против атаки "Баварии" сложнее всего"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль заявил, что его команду ждет сложное противостояние с "Баварией" в полуфинале Лиги Чемпионов.

"Атакующее трио "Баварии" Роббен, Левандовски и Рибери - очень сильное и против них крайне сложно защищаться. Они могут создать проблемы любой команде. Впрочем мы сосредоточены на своей задаче - выиграть Лигу Чемпионов в третий раз подряд. Мы очень мотивированы и полны энтузиазма", - приводит слова Карвахаля Marca.

Первый матч 1/2 финала "Бавария" - "Реал" состоится 25 апреля и начнется в 21:45 мск.

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