Карвахаля лечат криотерапией

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра, полученной в финале Лиги Чемпионов.

Как сообщает Marca, 26-летнего фулбека, среди прочего, лечат криотерапией при 188 градусах ниже нуля.

Возвращение в строй Карвахаля ожидается через две-три недели, то есть его шансы принять участие в ЧМ-2018 достаточно высокие.

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