Защитника мадридского "Реала" Дани Карвахаля подозревают в намеренном получении жёлтой карточки, сообщает AS.

Напомним, что фулбек "сливочных" получил предупреждение за затягивание времени в самой концовке матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против АПОЭЛ.

Из-за этой карточки Карвахаль пропустить игру с дортмундской "Боруссией", не имеющей для "Реала" никакого турнирного значения, и "обнулится" перед поединками плей-офф ЛЧ.

УЕФА рассмотрит этот инцидент 7 декабря.

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