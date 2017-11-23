Защитнику мадридского "Реала" Дани Карвахалю грозит двухматчевая дисквалификация, сообщает Goal.com.

Напомним, что УЕФА подозревает фулбека "сливочных" в намеренном получении предупреждения с целью пропустить не имеющий турнирной мотивации матч с дортмундской "Боруссией".

Планируется выяснить, нарушил ли Карвахаль статью 15 Дисциплинарного регламента УЕФА "Умышленное получение жёлтой карточки". Если футболиста признают виновным, то он будет дисквалифицирован на два матча и не сыграет в первом поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru