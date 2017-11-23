Карвахалю грозит двухматчевая дисквалификация
Защитнику мадридского "Реала" Дани Карвахалю грозит двухматчевая дисквалификация, сообщает Goal.com.
Напомним, что УЕФА подозревает фулбека "сливочных" в намеренном получении предупреждения с целью пропустить не имеющий турнирной мотивации матч с дортмундской "Боруссией".
Планируется выяснить, нарушил ли Карвахаль статью 15 Дисциплинарного регламента УЕФА "Умышленное получение жёлтой карточки". Если футболиста признают виновным, то он будет дисквалифицирован на два матча и не сыграет в первом поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Лента новостей
-
Билич отказал "Вест Бромвичу"
-
Зозуля: "Я очень благодарен за поддержку болельщиков"
-
В Аргентине расхвалили стадион "Краснодара"
-
У Робиньо намерены оспорить тюремный срок, к которому приговорили футболиста
-
"Лион" теряет нападающего из-за травмы
-
Руни о поражении от "Аталанты": "Должна быть гордость"
-
Рангник может возглавить "Эвертон"
-
Хамес не хочет возвращаться в "Реал"
-
Хаби Алонсо: "Нужно верить в команду, поскольку "Реал" очень силён"
-
Андре Силва: "Мне нужно найти больше уверенности в Серии А"
-
Турнир прогнозов: итоги 20 тура
-
АЕК - "Риека" - 2:2, "Шкендербеу" - "Динамо" Киев - 3:2 (обзоры)
-
"Эвертон" - "Аталанта" - 1:5, "Эстерсунд" - "Заря" - 2:0, "Лион" - "Аполлон" - 4:0 (обзоры)
-
"Милан" - "Аустрия" - 5:1, "Брага" - "Хоффенхайм" - 3:1, "Коньяспор" - "Марсель" - 1:1 (обзоры)
-
"Брага" победила "Хоффенхайм" и вышла в плей-офф Лиги Европы, "Лудогорец" проиграл "Башакшехиру"
-
"Партизан" добился победы над "Янг Бойз" и вышел в плей-офф Лиги Европы
-
Дубль Гушбауэра принес победу "Славии" над "Маккаби"
-
"Шериф" минимально победил "Злин"
-
"Аталанта" уничтожила "Эвертон", "Лион" разгромил "Аполлон"
-
"Милан" разгромил "Аустрию" и вышел в плей-офф Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|5
|12
|2
|Базель
|5
|9
|3
|ЦСКА Москва
|5
|9
|4
|Бенфика
|5
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|5
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|5
|12
|3
|Селтик
|5
|3
|4
|Андерлехт
|5
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|5
|10
|2
|Рома
|5
|8
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|6
|4
|Карабах
|5
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|5
|11
|2
|Ювентус
|5
|8
|3
|Спортинг Лиссабон
|5
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|5
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|5
|9
|2
|Севилья
|5
|8
|3
|Спартак Москва
|5
|6
|4
|Марибор
|5
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|15
|2
|Шахтер Донецк
|5
|9
|3
|Наполи
|5
|6
|4
|Фейеноорд
|5
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|5
|11
|2
|Порту
|5
|7
|3
|РБ Лейпциг
|5
|7
|4
|Монако
|5
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|5
|13
|2
|Реал Мадрид
|5
|10
|3
|Боруссия Дортмунд
|5
|2
|4
|АПОЭЛ
|5
|2