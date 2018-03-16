Карвахалю предложили сделать выбор между Гризманном и Неймаром

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Карвахалю предложили сделать выбор между Гризманном и НеймаромЗащитнику мадридского "Реала" Дани Карвахалю предложили сделать выбор между нападающими Антуаном Гризманном ("Атлетико") и Неймаром (ПСЖ).

"Гризманн или Неймар? Я бы подписал Неймара, так как много настрадался от него. Он - отличный игрок. Мы, защитники, всегда должны быть максимально сконцентрированы, чтобы предвидеть его дриблинг", - цитирует 26-летнего бека "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, Перес планирует включить в сделку по Неймару хавбека "Реала". | soccernews.ru

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