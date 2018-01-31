Карвальял: "Горжусь своей командой"

Теги суонси ситиарсенал лондон

Карвальял: "Горжусь своей командой"Главный тренер "Суонси" Карлуш Карвальял расхвалил свою команду после победы над "Арсеналом" (3:1) в матче чемпионата Англии.

"Мы очень рады. Обыграть "Арсенал" после победы над "Ливерпулем"... Горжусь своими игроками. Мы создали много моментов, а футболисты проделали огромную работу. Сказал им, что они способны на большее.

У нас есть шанс остаться в премьер-лиге. Мы не в реанимации, а рядом с врачом, который говорит, что мы сможем скоро вернуться домой", - сказал он.  | http://soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 25 42
7 Бернли 25 35
8 Лестер Сити 25 34
9 Эвертон 25 31
10 Борнмут 25 28
11 Вест Хэм Юнайтед 25 27
12 Уотфорд 24 26
13 Кристал Пэлас 25 26
14 Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Брайтон & Хоув Альбион 25 24
16 Хаддерсфилд Таун 25 24
17 Саутгемптон 25 23
18 Суонси Сити 25 23
19 Сток Сити 24 23
20 Вест Бромвич Альбион 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов