Карвальял: "Горжусь своей командой"

Главный тренер "Суонси" Карлуш Карвальял расхвалил свою команду после победы над "Арсеналом" (3:1) в матче чемпионата Англии.

"Мы очень рады. Обыграть "Арсенал" после победы над "Ливерпулем"... Горжусь своими игроками. Мы создали много моментов, а футболисты проделали огромную работу. Сказал им, что они способны на большее.

У нас есть шанс остаться в премьер-лиге. Мы не в реанимации, а рядом с врачом, который говорит, что мы сможем скоро вернуться домой", - сказал он. | http://soccernews.ru