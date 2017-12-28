Карвальял возглавил "Суонси"

"Суонси" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Карлуша Карвальяла.

52-летний португальский специалист заключил с "лебедями" контракт до конца текущего сезона. При этом в соглашении оговорены условия, при которых сотрудничество будет продлено.

Отметим, что последним клубом Карвальяла был "Шеффилд Уэнсдей", который он покинул в минувшее воскресенье.

По итогам 20 туров "Суонси" занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 13 очков.

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