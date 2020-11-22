Карвалью может продолжить карьеру в Португалии

"Бенфика" интересуется хавбеком "Бетиса" Вильям Карвальей. Об этом сообщает La Razon.

По информации издания, главный тренер клуба Жорже Жезуш лично хочет видеть 28-летнего португальца в команде. Переход может состояться уже этой зимой.

Ранее футболист защищал цвета "Спортинга".

В этом сезоне Примеры хавбек провел 9 матчей за команду, забив 2 гола.

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