Карвалью может стать игроком "Эвертона"

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Карвалью может стать игроком "Эвертона"Полузащитник "Спортинга" Виллиам Карвалью может стать игроком "Эвертона".

В услугах португальца заинтересован новый главный тренер "ирисок" Марку Силва. Приобретение хавбека будет первым в летнее трансферное окно.

В сезоне-2017/18 Карвалью провел за португальский клуб 38 матчей во всех турнирах, забив гол и сделав две голевые передачи.

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