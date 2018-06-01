Полузащитник "Спортинга" Виллиам Карвалью может стать игроком "Эвертона".

В услугах португальца заинтересован новый главный тренер "ирисок" Марку Силва. Приобретение хавбека будет первым в летнее трансферное окно.

В сезоне-2017/18 Карвалью провел за португальский клуб 38 матчей во всех турнирах, забив гол и сделав две голевые передачи.

Не пропустите: "Манчестер Сити" намерен завершить два крупных трансфера в ближайшие 10 дней. | http://soccernews.ru