Каряка: "ЦСКА нужно сыграть на максимуме своих возможностей"

Тренер пермского "Амкара" Андрей Каряка, в бытность свою футболистом выступавший за лиссабонскую "Бенфику", рассказал, что необходимо московскому ЦСКА для победы в сегодняшнем матче Лиги Чемпионов против "орлов".

"У ЦСКА есть определенные проблемы с атакой, нужно прибавлять. Но есть целый ряд неплохих исполнителей, которые сильны индивидуально и могут решить исход эпизода. У ЦСКА все будет хорошо в этом матче, если он сыграет на максимуме своих возможностей", - цитирует Каряку чемпионат.com.

Напомним, Марио Фернандес высказался о сегодняшнем матче. | soccernews.ru