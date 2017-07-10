Карякин: "Было бы здорово, если бы "Спартак" попал в одну группу Лиги чемпионов с "Барселоной"



Российский шахматист Сергей Карякин, являющийся болельщиком "Спартака", надеется, что "красно-белые" сыграют с "Барселоной" в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Какие ожидания от Лиги чемпионов? Вот было бы здорово, если бы «Спартак» попал в одну группу с "Барселоной"! Хочу ли я живьем увидеть Месси? Конечно. Симпатизировать этой команде начал в пику Карлсену, который болеет за "Реал". Его даже приглашали на "Сантьяго Бернабеу" сделать символический удар по мячу", - приводят слова Карякина российские СМИ.

Напомним, что при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" попал в первую корзину, а "Барселону" - во вторую.

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