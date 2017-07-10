Карякин: "Было бы здорово, если бы "Спартак" попал в одну группу Лиги чемпионов с "Барселоной"
Российский шахматист Сергей Карякин, являющийся болельщиком "Спартака", надеется, что "красно-белые" сыграют с "Барселоной" в групповом этапе Лиги чемпионов.
"Какие ожидания от Лиги чемпионов? Вот было бы здорово, если бы «Спартак» попал в одну группу с "Барселоной"! Хочу ли я живьем увидеть Месси? Конечно. Симпатизировать этой команде начал в пику Карлсену, который болеет за "Реал". Его даже приглашали на "Сантьяго Бернабеу" сделать символический удар по мячу", - приводят слова Карякина российские СМИ.
Напомним, что при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" попал в первую корзину, а "Барселону" - во вторую.
Не пропустите: Черчесов: "Желаю "Спартаку" удачи в Лиге чемпионов". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Неймар: "Никто не знает, где я буду играть через год-другой"
-
Каррера намекнул на то, что Смолова в "Спартаке" не будет?
-
ПСЖ опроверг свой интерес к одному из ведущих игроков "Реала"
-
Анчелотти ответил агенту Левандовски на критику в свой адрес
-
Агент прокомментировал слухи о возможном переходе Нету в "Валенсию"
-
На Хамеса появился третий претендент
-
Дани Алвес: "Руководители "Барселоны" не имеют понятия, как нужно относиться к своим игрокам"
-
Мбаппе не перейдет в "Реал"
-
Санчес не отправился с "Арсеналом" на первый тренировочный сбор
-
Витиньо: "Не могу подвести Гончаренко, ведь он доверяет мне"
-
Трофей Кубка Конфедераций доставили в музей сборной Германии
-
Каррик: "Руни был убийственно хорош с самого первого дня в "МЮ"
-
"Ньюкасл" интересуется защитником "Манчестер Сити"
-
Измайлов впервые потренировался с "Араратом"
-
Смолов пропустил презентацию новой формы "Краснодара"
-
Повесился бывший футболист "Краснодара"
-
Погба толкнул журналистку в бассейн
-
"Краснодар" представил форму на новый сезон
-
Кокорин: "Динамо" не отпустило меня в "Арсенал"
-
"Бенфика" интересуется армянским футболистом
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|14
|2
|ПСЖ
|6
|12
|3
|Лудогорец
|6
|3
|4
|Базель
|6
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Наполи
|6
|11
|2
|Бенфика
|6
|8
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Динамо Киев
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|15
|2
|Манчестер Сити
|6
|9
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|5
|4
|Селтик
|6
|3
|Группа D
|М
|О
|1
|Атлетико Мадрид
|6
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|6
|12
|3
|Ростов
|6
|5
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Монако
|6
|11
|2
|Байер Леверкузен
|6
|10
|3
|Тоттенхэм
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|14
|2
|Реал Мадрид
|6
|12
|3
|Легия Варшава
|6
|4
|4
|Спортинг Лиссабон
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Лестер Сити
|6
|13
|2
|Порту
|6
|11
|3
|Копенгаген
|6
|9
|4
|Клуб Брюгге
|6
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|14
|2
|Севилья
|6
|11
|3
|Олимпик Лион
|6
|8
|4
|Динамо Загреб
|6
|0