Касерес официально покинул "Фиорентину"

Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

Футболист сборной Уругвая Мартин Касерес больше не игрок "Фиорентины", сообщается на официальном сайте "фиалок".

Отмечается, что игрок покинул клуб по причине контракт, который истек 30 июня и не был продлен.

В прошедшем сезоне уругваец принял участие в 29 матчах, в которых сумел отличиться двумя голам и отдал две голевые передачи.

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