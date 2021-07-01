Касерес официально покинул "Фиорентину"
Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен
Футболист сборной Уругвая Мартин Касерес больше не игрок "Фиорентины", сообщается на официальном сайте "фиалок".
Отмечается, что игрок покинул клуб по причине контракт, который истек 30 июня и не был продлен.
В прошедшем сезоне уругваец принял участие в 29 матчах, в которых сумел отличиться двумя голам и отдал две голевые передачи.
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