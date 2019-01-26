Защитник Мартин Касерес прибыл на медосмотр в "Ювентус".

Права на игрока принадлежат "Лацио", произойдет это третий раз в его карьере.

31-летний уругваец уже прилетел в Турин, чтобы пройти медосмотр в "Ювентусе". Туринский клуб заплатит за футболиста всего 600 тыс. евро.

Martin #Caceres è al #JMedical. Il difensore uruguaiano è arrivato questa mattina per sottoporsi alle visite mediche pic.twitter.com/F4NEjNMW7S — JuventusFC (@juventusfc) 26 января 2019 г.

Мартин Касерес играл за "Ювентус" в сезоне-2009/10, а также с 2012 по 2016 год.

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