Касерес прибыл на медосмотр в "Ювентус"

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Касерес прибыл на медосмотр в "Ювентус"

Защитник Мартин Касерес прибыл на медосмотр в "Ювентус". 

Права на игрока принадлежат "Лацио", произойдет это третий раз в его карьере.

31-летний уругваец уже прилетел в Турин, чтобы пройти медосмотр в "Ювентусе". Туринский клуб заплатит за футболиста всего 600 тыс. евро.

Мартин Касерес играл за "Ювентус" в сезоне-2009/10, а также с 2012 по 2016 год.

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