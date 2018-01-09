Касерес стал игроком "Лацио"

Защитник "Вероны" Мартин Касерес перешёл в "Лацио", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. 30-летний уругваец заключил с "орлами" контракт до конца текущего сезона с опцией продления.

Касерес выступал за "Верону" с лета 2017 года, сыграл 15 матчей и забил 3 гола.

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