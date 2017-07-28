Касерес стал игроком "Вероны"

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Касерес стал игроком "Вероны"

Защитник сборной Уругвая Мартин Касерес перешёл в "Верону", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Фото: Мартин Касерес - новичок "Вероны"

30-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался итальянскому клубу бесплатно. Детали контракта пока неизвестны.

Также известно, что в январе или в июне Касерес отправится в "Лацио". Клубы уже достигли соответствующей договорённости.

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