Касерес стал игроком "Вероны"
Защитник сборной Уругвая Мартин Касерес перешёл в "Верону", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Фото: Мартин Касерес - новичок "Вероны"
30-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался итальянскому клубу бесплатно. Детали контракта пока неизвестны.
Также известно, что в январе или в июне Касерес отправится в "Лацио". Клубы уже достигли соответствующей договорённости.
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