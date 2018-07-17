Касерес стал игроком "Вильярреала"

Теги вильярреалвелес сарсфилд

Касерес стал игроком "Вильярреала"

Полузащитник "Велес Сарсфилд" Сантьяго Касерес перешёл в "Вильярреал", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. 21-летний аргентинец заключил с "жёлтой субмариной" контракт до лета 2023 года.

Касерес является воспитанником "Велес Сарсфилд", за основную команду выступал с 2017 года, сыграл 35 матчей.

Не пропустите: "Вильярреал" объявил о трансфере защитника сборной Мексики. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов