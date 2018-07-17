Касерес стал игроком "Вильярреала"

Полузащитник "Велес Сарсфилд" Сантьяго Касерес перешёл в "Вильярреал", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. 21-летний аргентинец заключил с "жёлтой субмариной" контракт до лета 2023 года.

Касерес является воспитанником "Велес Сарсфилд", за основную команду выступал с 2017 года, сыграл 35 матчей.

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