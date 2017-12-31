Касерес станет игроком "Лацио"

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Касерес станет игроком "Лацио"
Уругвайский защитник "Вероны" Мартин Касерес перейдет в "Лацио", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, римский клуб согласовал трансфер футболиста и заплатить за него пять миллионов евро.

В этом сезоне 30-летний Касерес провел за "Лацио" 14 матчей и забил 3 гола.

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