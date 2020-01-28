Кашшаи назвал свои главные задачи на посту главы департамента судейства РФС

Теги рфс

Кашшаи назвал свои главные задачи на посту главы департамента судейства РФС

Новый глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал, какие задачи для него будут приоритетными при работе в российской структуре.

"В каждой стране у судей негативный имидж. И у меня две главные задачи. Первая - подготовка и развитие топ-арбитров. Это приоритет. Потому проведём ряд реформ вместе с судейским комитетом и РФС. Я здесь, чтобы, используя европейский подход и мой опыт, готовить судей.

Вторая задача - нужно находить и развивать резервы, искать рефери в регионах, привлекать молодых людей в судейство. Нужно создавать судьям положительный имидж, иначе мало кому захочется становиться арбитром.

Конечно, даже с помощью реформ и моего вклада в развитие судейства мы не сможем полностью исключить ошибки арбитров. Это слово, "ошибка", я уже знаю, как произносить по-русски. Понимаю, что придётся его часто использовать в ближайшие недели и месяцы. Но главное - сделать всё, чтобы число этих ошибок уменьшилось", - сказал Кашшаи.

44-летний венгр назначен на должность в РФС 9 января. Он сменил на посту руководителя департамента судейства Александра Егорова.

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