Кашшаи назвал свои главные задачи на посту главы департамента судейства РФС

Новый глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал, какие задачи для него будут приоритетными при работе в российской структуре.

"В каждой стране у судей негативный имидж. И у меня две главные задачи. Первая - подготовка и развитие топ-арбитров. Это приоритет. Потому проведём ряд реформ вместе с судейским комитетом и РФС. Я здесь, чтобы, используя европейский подход и мой опыт, готовить судей.

Вторая задача - нужно находить и развивать резервы, искать рефери в регионах, привлекать молодых людей в судейство. Нужно создавать судьям положительный имидж, иначе мало кому захочется становиться арбитром.

Конечно, даже с помощью реформ и моего вклада в развитие судейства мы не сможем полностью исключить ошибки арбитров. Это слово, "ошибка", я уже знаю, как произносить по-русски. Понимаю, что придётся его часто использовать в ближайшие недели и месяцы. Но главное - сделать всё, чтобы число этих ошибок уменьшилось", - сказал Кашшаи.

44-летний венгр назначен на должность в РФС 9 января. Он сменил на посту руководителя департамента судейства Александра Егорова.

Не пропустите: Новичку ЦСКА пришлось поменять игровой номер. | http://soccernews.ru