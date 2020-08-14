Кашшаи не хочет покидать пост главы департамента судейства РФС

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признался, что ему нравится нынешняя работа и он не хотел бы её менять.

"Если что-то идёт не так, я никогда не останавливаюсь. Надо понимать, что профессиональный футбол - это сложный бизнес, не все остаются довольны решениями. Мы очень много обсуждаем, критикуем. Я не думаю об уходе, мне нравится эта должность", - сказал венгр.

Кашшаи руководит департаментом судейства РФС с января этого года. Ранее болельщики "Спартака" призывали его уйти в отставку из-за плохой работы арбитров в матчах "красно-белых".

Не пропустите: Мать арбитра Казарцева пожаловалась на травлю после матча "Спартак" - "Сочи". | http://soccernews.ru