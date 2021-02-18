Кашшаи не исключил отмену географических ограничений для судей в РПЛ
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о возможных изменениях в системе назначения арбитров на матчи РПЛ.
"В прошлом году мы уже убрали часть ограничений, в том числе некоторые географические. Но нейтральность остаётся важным фактором. Московские судьи и судьи из московского региона сегодня могут обслуживать игры столичных команд. Петербург и "Зенит"? Сегодня об этом пока не думаем. Однако, возможно, в будущем отменим вообще все географические ограничения. Но точно не в этом сезоне", - сказал Кашшаи.
Напомним, что накануне было объявлено о запуске рекомендательной системы назначения судей уже с 20-го тура РПЛ, который стартует на следующей неделе.
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