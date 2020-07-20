Кашшаи объяснил неназначенные пенальти в ворота "Зенита" в матче Кубка России со "Спартаком"
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи высказался по поводу действий главного судьи матча 1/2 финала Кубка России "Зенит" - "Спартак" (2:1).
Отметим, что в этой встрече было много спорных моментов: два не назначенных пенальти на игроке "Спартака" Александре Соболеве и отмененный гол Самюэля Жиго.
"Это был важный матч для всего российского футбола. Судейские решение иногда вызывают вопросы. Иногда есть ошибки, иногда хорошие, верные решения.
О эпизоде между Соболевым и Жирковым могу сказать, что между игроками была борьба. Мы должны понять, в каких случаях VAR должен вмешиваться. Стоит понимать, что Соболев сам сначала тянул и толкал Жиркова, а потом уже последовали действия со стороны Жиркова. VAR мог бы вмешаться, если бы ситуация была более однозначная.
Что касается эпизода с Айртоном, то если вы проанализируете эту ситуации, то поймете, что ничего не произошло. Это была нормальная борьба и не было никакого нарушения.
Удар Барриоса в лицо Соболеву? Мы проанализировали этот эпизод. Можно явно увидеть, что Соболев упал из-за того, что он поскользнулся. Да, был контакт с рукой Барриоса, но упал он не из-за него. Это часть футбола. Такое случается", - цитирует Кашшаи Sport24.
В финале "Зенит" встретится с "Химками". Матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге. "Спартак" выбыл из турнира.
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