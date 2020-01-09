Кашшаи прокомментировал своё назначение на пост главы департамента судейства РФС

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Кашшаи прокомментировал своё назначение на пост главы департамента судейства РФС

Новый глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи прокомментировал свое назначение. Об этом сообщает пресс-служба союза.

"Возможность создания новой судейской системы - очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии", - сказал Кашшаи.

Кашшаи был арбитром ФИФА с 1 января 2003 года. Судейскую карьеру он завершил в конце 2019 года.

Напомним, в декабре 2019 года пост главы департамента судейства и инспектирования покинул Александр Егоров.

А еще: СМИ: Кашшаи возглавит департамент судейства РФС | http://soccernews.ru
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