Кашшаи рассказал, когда на матчах РПЛ будут работать девушки-арбитры

Теги рфс

Кашшаи рассказал, когда на матчах РПЛ будут работать девушки-арбитры

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поделился мыслями о перспективах привлечения женщин к судейской работе в матчах российского чемпионата.

"Мы бы хотели развивать женское судейство, именно поэтому Анастасия Пустовойтова начала работать в нашем департаменте с марта. В её задачи входит поиск женщин-арбитров в регионах России. Уверен, есть много молодых девушек, любящих футбол и находящихся в хорошей физической форме. Возможно, кто-то из них уже занимался футболом, волейболом или другим видом спорта.

20 июня для 29 женщин-судей будет проведён онлайн-семинар, организованный ФИФА и РФС. Женщины, как и мужчины, будут начинать с низших лиг. Если уровень будет достаточно хорош, то через пару лет смогут работать и в профессиональных лигах. Что касается стереотипа, что женщина не может быть хороша в мужском футболе, это можно изменить. На Украине есть топ-арбитр Екатерина Монзуль - она судит матчи в Премьер-лиге, пару недель назад обслуживала матч "Шахтёр" - "Динамо Киев". Есть женщины-судьи, работающие в первых лигах Германии, Франции.

Я не говорю, что на следующей неделе мы увидим женщину-рефери в РПЛ, но в будущем у каждой девушки будет шанс работать в Премьер-лиге. Я буду очень рад, если это произойдёт", - сказал Кашшаи.

Напомним, что именитый венгр возглавил департамент судейства РФС в январе.

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