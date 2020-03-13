Кашшаи указал на судейскую ошибку в матче Кубка России "Спартак" - ЦСКА

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал грубую ошибку арбитра Сергея Иванова во время матча 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА.

По мнению руководителя ДС, рефери необоснованно удалил нападающего "красно-белых" Эсекьеля Понсе. Вторую жёлтую карточку аргентинец получил за ненамеренный удар в живот Вадиму Карпову в единоборстве.

"Контакт был незначительным. Не в голову, не в колено. Но каждый игрок должен корректно вести себя на поле. Судья совершил ошибку, показав вторую жёлтую. Спустя 10 дней мы говорим о том, что была совершена единственная ошибка. Надо говорить о хорошем. В целом я доволен его работой", - сказал Кашшаи.

Напомним, что "Спартак" пытался оспорить удаление Понсе, но получил отказ.

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