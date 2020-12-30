Кашшаи уверяет, что 83% матчей РПЛ прошли без серьезных судейских ошибок

Виктор Кашшаи, возглавляющий департамент судейства РФС, дал оценку работе арбитров в 2020 году. В целом, считает, что судьи справились.

"Уровень судейства в России сопоставим с европейским. Но передо мной стоит цель - повысить показатели. Вижу большой потенциал, потому не могу быть полностью удовлетворен показателями.

В 2020 году было сыграно почти 240 матчей в РПЛ. Естественно, были и грубые ошибки, и решения, вызывающие протесты и споры. Но нельзя оценивать только ошибки и отметать верные решения и хорошие матчи.

Наши аналитики составили отчет. Он говорит о том, что 83% игр завершились без серьезных ошибок. Но все, по какой-то причине фокусируются на оставшихся 17% ошибок", – приводит слова функционера Sport24.