Кашшаи заявил, что не планирует привлекать к обслуживанию матчей РПЛ зарубежных арбитров
Новый руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи заявил, что не собирается привлекать к обслуживанию матчей РПЛ зарубежных судей.
"Я смотрел много клипов первой половины сезона, изучал статистику. Но новый год - новый шанс для каждого. У всех есть возможность показать себя.
Иностранных рефери не будет. Мы собираемся улучшать российских судей. Все арбитры показывают хорошие физические способности. Так что у меня нет причин приглашать иностранных судей. Я хочу добиться прогресса от российских", - цитирует Кашшаи Sport24.
44-летний венгр назначен на должность в РФС 9 января. Он сменил на посту Александра Егорова.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15