Кашшаи заявил, что не планирует привлекать к обслуживанию матчей РПЛ зарубежных арбитров

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Кашшаи заявил, что не планирует привлекать к обслуживанию матчей РПЛ зарубежных арбитров

Новый руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи заявил, что не собирается привлекать к обслуживанию матчей РПЛ зарубежных судей.

"Я смотрел много клипов первой половины сезона, изучал статистику. Но новый год - новый шанс для каждого. У всех есть возможность показать себя.

Иностранных рефери не будет. Мы собираемся улучшать российских судей. Все арбитры показывают хорошие физические способности. Так что у меня нет причин приглашать иностранных судей. Я хочу добиться прогресса от российских", - цитирует Кашшаи Sport24.

44-летний венгр назначен на должность в РФС 9 января. Он сменил на посту Александра Егорова.

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