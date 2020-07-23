Кашшаи заявил, что в будущем людям могут быть доступны переговоры судей

Теги рфссистема видеоповторов var

Кашшаи заявил, что в будущем людям могут быть доступны переговоры судей

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал, что в будущем, возможно, людям будут доступны переговоры главных арбитров матчей с помощниками на VAR.

"В будущем, возможно, что такое появится, и мы станем более прозрачными. Стоит напомнить, что VAR - это достаточно молодая технология в России. Приостановка чемпионата также отняла у нас время, сейчас надо в большей степени тренировать судей. Надо все обсудить с IFAB и FIFA", - заявил Кашшаи.

Напомним, что Кашшаи занимает свою должность с зимы 2020 года.

Читайте также: Кашшаи ответил на открытое письмо "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Лацио" обыграл "Кальяри" и обеспечил себе место в топ-4 Серии А

"Лацио" обыграл "Кальяри" и обеспечил себе место в топ-4 Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов