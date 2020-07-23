Кашшаи заявил, что в будущем людям могут быть доступны переговоры судей

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал, что в будущем, возможно, людям будут доступны переговоры главных арбитров матчей с помощниками на VAR.

"В будущем, возможно, что такое появится, и мы станем более прозрачными. Стоит напомнить, что VAR - это достаточно молодая технология в России. Приостановка чемпионата также отняла у нас время, сейчас надо в большей степени тренировать судей. Надо все обсудить с IFAB и FIFA", - заявил Кашшаи.

Напомним, что Кашшаи занимает свою должность с зимы 2020 года.

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