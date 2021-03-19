Каштру высказался о вылете "Шахтёра" из Лиги Европы

Фото сайт "Шахтёра"

Наставник "Шахтёра" Луиш Каштру подвёл итоги противостояния с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что в Риме "волки" разгромили соперника со счётом 3:0, а в Киеве "горняки" проиграли 1:2.

"Мы чувствовали большую несправедливость во всём, что произошло. Но мы можем говорить глобально. Первый тайм был сбалансированным в Риме с некоторым доминированием "Ромы", было 0:1. Второй тайм в Риме мы начали хорошо, доминировали до второго пропущенного, мы создавали моменты, контролировали. К сожалению, не забили в Риме.

В Киеве в первом тайме мы полностью доминировали. Было огромное количество моментов, которые можно было реализовывать. Почувствовали некоторую несправедливость в перерыве, потому что мы нанесли четыре удара, 70% владения мячом, много выигранных единоборств, правильное позиционирование команды с выполнением установки. Во втором тайме гол "Ромы" практически выбросил нас из соревнования.

Психологическая составляющая заставляет нас терять уверенность. У нас была возможность среагировать, но не добились результата, которого хотели", - сказал Каштру.

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