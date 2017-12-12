Касилья близок к уходу из "Реала"

Голкипер мадридского "Реала" Кико Касилья близок к уходу из королевского клуба, сообщает Marca.

По сведениям издания, "сливочные" будут готовы расстаться с 31-летним стражем ворот после покупки Кепы Аррисабалаги, чей трансфер обойдётся мадридцам в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Касилья сыграл за "Реал" 10 матчей и пропустил 9 голов. | http://soccernews.ru