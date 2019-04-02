Касилья оценил потенциал Луки Зидана

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Касилья оценил потенциал Луки Зидана

Бывший вратарь "Реала" Кико Касилья поделился мнением о перспективах действующего голкипера мадридской команды Луки Зидана.

"Я рад успеху Луки, потому что он является замечательным человеком и прекрасным вратарём. Думаю, что в этом году он сделал большой шаг вперёд в плане зрелости, он здорово выступает за дубль. У него есть всё, чем должен обладать голкипер. Его ближайшее будущее связано с "Реалом", но никогда не знаешь, что тебя ожидает. Впрочем, я уверен, что он не один год будет в числе лучших вратарей", - приводит слова Касильи Marca.

20-летний Лука Зидан пока провёл за основную команду "Реала" 2 матча и пропустил в них 4 гола.

Контракт французского стража с королевским клубом рассчитан до июня 2019 года.

Не пропустите: Лука Зидан высказался о своём дебюте на "Сантьяго Бернабеу". | http://soccernews.ru

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