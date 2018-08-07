Касилья решил уйти из "Реала"

Вратарь мадридского "Реала" Кико Касилья захотел перемен в своей карьере, сообщает испанская пресса.

31-летний страж ворот объявил руководству и тренерскому штабу "сливочных" о своём желании сменить клубную прописку уже текущим летом.

Касилья понимает, что проигрывает конкуренцию и Кейлору Навасу, и Андрею Лунину, поэтому готов перебраться в другую команду, чтобы получать больше игрового времени.

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