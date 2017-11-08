Касильяс анонсировал завершение карьеры
Вратарь "Порту" Икер Касильяс рассказал о планах завершить карьеру.
По словам футболиста, его решение будет зависеть от карьеры голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. Легендарный итальянец завершит ее после окончания нынешнего сезона, а испанец планирует сделать это через год.
"Если Буффон завершит карьеру в 40 лет, то я сделаю это через год после него. Так что у меня есть еще год, наверное. Но надеюсь, что Буффон передумает. Хотя понимаю, что конец карьеры все ближе и ближе", - отметил он.
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