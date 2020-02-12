Касильяс баллотируется в президенты Федерации футбола Испании

Голкипер "Порту" Икер Касильяс будет баллотироваться на пост президента Королевской федерации футбола Испании, передает Mundo Deportivo.

По данным источника, Ла Лига и Ассоциация футболистов Испании готовы поддержать футболиста на выборах. О своем решении Касильяс также рассказал всем партнерам по сборной Испании, с которыми выигрывал ЧМ-2010 в ЮАР.

Выборы, скорее всего, пройдут в конце марта этого года. На данный момент президентом является Луис Рубиалес.

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