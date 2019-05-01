Касильяс перенес инфаркт на тренировке "Порту"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс попал в больницу после сердечного приступа, пишет Marca.

По данным издания, 37-летний испанец сегодня, 1 мая, после утренней тренировки плохо себя почувствовал, в связи с чем был доставлен в больницу.

Футболист перенес операцию на сердце. На данным момент состояние Касильяса стабильно. Голкипер пропустит остаток сезона и, возможно, завершит карьеру

Испанец защищает цвета "Порту" с 2015 года. Ранее он долгое время играл за "Реал". Вместе с мадридским клубом футболист 5 раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. Кроме того, три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов, дважды Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 36 матчах, 18 из которых отстоял на ноль.

"Порту" занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующей "Бенфике" на 2 балла.

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