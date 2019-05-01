Касильяс перенес инфаркт на тренировке "Порту"
Вратарь "Порту" Икер Касильяс попал в больницу после сердечного приступа, пишет Marca.
По данным издания, 37-летний испанец сегодня, 1 мая, после утренней тренировки плохо себя почувствовал, в связи с чем был доставлен в больницу.
Футболист перенес операцию на сердце. На данным момент состояние Касильяса стабильно. Голкипер пропустит остаток сезона и, возможно, завершит карьеру
Испанец защищает цвета "Порту" с 2015 года. Ранее он долгое время играл за "Реал". Вместе с мадридским клубом футболист 5 раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. Кроме того, три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов, дважды Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 36 матчах, 18 из которых отстоял на ноль.
"Порту" занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующей "Бенфике" на 2 балла.
Не пропустите: Касильяс прокомментировал поражение "Порту" в матче с "Ливерпулем"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30