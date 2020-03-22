Касильяс и Рамос выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента "Реала"

Бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс в твиттере выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента клуба Лоренсо Санса. Он умер из-за коронавируса в возрасте 76 лет.

"Покойся с миром, президент. Обнимаю семью и друзей в это непростое время. Почтим памятью всех, кто покинул нас из-за этого смертельного вируса. Побольше всем сил", - написал Касильяс.

DEP Presidente, un abrazo enorme a la familia y amigos en estos momentos tan duros. Y un recuerdo muy especial para aquellos que también nos han dejado a causa de este fatal virus. Mucha fuerza a todos. pic.twitter.com/PEz6ciCAVg — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 21, 2020

Также капитан команды Серхио Рамос выразил соболезнования близким Санса.

"Печальный день для "Реала". Вчера и сегодня Лоренцо Санс связал два номера этой истории: 7 и 8. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Покойся с миром", - написал Рамос.

Санс занимал пост президента "Реала" с 1995 по 2000 год. С 2006 по 2010 год Он владел "Малагой". При нем "сливочные" выигрывали Примеру, Межконтинентальный кубок, а также Кубок европейских чемпионов.

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