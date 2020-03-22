Касильяс и Рамос выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента "Реала"
Бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс в твиттере выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента клуба Лоренсо Санса. Он умер из-за коронавируса в возрасте 76 лет.
"Покойся с миром, президент. Обнимаю семью и друзей в это непростое время. Почтим памятью всех, кто покинул нас из-за этого смертельного вируса. Побольше всем сил", - написал Касильяс.
DEP Presidente, un abrazo enorme a la familia y amigos en estos momentos tan duros. Y un recuerdo muy especial para aquellos que también nos han dejado a causa de este fatal virus. Mucha fuerza a todos. pic.twitter.com/PEz6ciCAVg— Iker Casillas (@IkerCasillas) March 21, 2020
Также капитан команды Серхио Рамос выразил соболезнования близким Санса.
"Печальный день для "Реала". Вчера и сегодня Лоренцо Санс связал два номера этой истории: 7 и 8. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Покойся с миром", - написал Рамос.
Санс занимал пост президента "Реала" с 1995 по 2000 год. С 2006 по 2010 год Он владел "Малагой". При нем "сливочные" выигрывали Примеру, Межконтинентальный кубок, а также Кубок европейских чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14