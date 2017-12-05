Касильяс: "Играя против Месси, нужно быть сконцентрированным все 90 минут игры"

Бывший голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс, ныне выступающий за "Порту", похвалил форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

" Дело в том, что, когда вы играете против Лионеля Месси, нужно оставаться сконцентрированным, это очень быстрый игрок. Помимо того, что он забивает много голов, он еще и много ассистирует. Ему постоянно необходимо уделять внимание, а также другим игрокам, которые могут оказаться в нужном месте, чтобы получить от него мяч. Играя против Месси, необходимо быть сконцентрированным на протяжении всего матча - с первой минуты до девяностой ", - цитирует 36-летнего вратаря FootMercato.

Напомним, Вальверде не считает Месси богом футбола. | soccernews.ru