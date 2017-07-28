Касильяс исключил возвращение в Примеру

Вратарь "Порту" Икер Касильяс заявил, что его возвращение в испанскую Примеру невозможно.

"Моя карьера в Испании закончена. Я не смогу выйти на "Сантьяго Бернабеу" в форме другой испанской команды. Это возможно, если мы пересечёмся в Лиге Чемпионов. Для сборной же я доступен. Было бы интересно вернуться. Но сейчас здесь конкуренция очень высока" - написал Касильяс в своём твиттере.

Напомним, что 36-летний голкипер выступал за "Реал" с 1998 по 2015 год.

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